Скачать
Четвер, 09.07.2020
На Луганщині триває гасіння лісових пожеж
На Луганщині триває гасіння лісових пожеж
У США відновлять страти вперше за майже 20 років
У США відновлять страти вперше за майже 20 років
Фернандо Алонсо офіційно повернувся до Формули-1
Фернандо Алонсо офіційно повернувся до Формули-1
Продукти, які подарують організму бадьорість спекотним літом
Продукти, які подарують організму бадьорість спекотним літом

Флорида стала новим епіцентром пандемії COVID-19

Флорида стала новим епіцентром пандемії COVID-19
07:05 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Південний американський штат Флорида, курорти якого зараз переповнені  відпочивальниками, став новим епіцентром поширення коронавірусу у світі.

Про це повідомляє The Hill.

"Флорида стала світовим епіцентром спалаху коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у середу влада курортного штату повідомила про майже 10 тис. нових випадків інфікування, і така тенденція зберігається останніми днями. Загалом у Флориді зафіксовано 220,5 тис. випадків зараження коронавірусом, а частка позитивних тестів уже понад тиждень перевищує 14%, що вважається дуже високим показником.

Ситуація ускладнюється браком ліжок у відділеннях інтенсивної терапії лікарень. Утім, чиновники штату стверджують, що мають достатній потенціал, аби посилити надання медичної допомоги.

Кількість хворих на коронавірус у США перевищила 3 млн

Як повідомляв Укрінформ, США, які залишаються на першому місці у світі за кількістю випадків COVID-19, у середу перетнули межу в 3 млн хворих. Причому найскладніша епідеміологічна ситуація спостерігається саме в південних штатах.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

США, Флорида, Лидер, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Зеленський привітав першу породіллю в Чернівецькому перинатальному центрі
02 MARUV блиснула голими сідницями в спокусливому боді
03 Зеленський анонсував “Велике будівництво” 2.0 (Відео)
04 Каньє Вест вірить у свою перемогу на виборах у США
05 Гейлі Болдвін вразила фігурою у бездоганній літній сукні
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
США готують нові санкції проти Китаю
США готують нові санкції проти Китаю
В Австрійських горах стався каменепад
В Австрійських горах стався каменепад
В ЄС повідомили про початок &quot;водневої революції&quot; в енергетиці
В ЄС повідомили про початок "водневої революції" в енергетиці
Свята і події 9 липня 2020-що категорично заборонено робити, прикмети
Свята і події 9 липня 2020-що категорично заборонено робити, прикмети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся