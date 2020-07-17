У США новий антирекорд - 77 тисяч хворих на COVID-19 за добу

Сполучені Штати встановили новий сумний "рекорд" за минулу добу, коли по всій країні було зафіксовано понад 77 тис. нових випадків зараження коронавірусом.

Про це свідчать дані, представлені Університетом медицини імені Джона Гопкінса в п'ятницю.

Так, у розділі щоденної статистики захворювань по США вказано, що в четвер, 16 липня, було зафіксовано 77,3 тис. людей, які отримали позитивні результати під час тестів на COVID-19. Загальна кількість інфікованих коронавірусом у США станом на п'ятницю сягнула 3,578 млн осіб.

Попередній "рекорд" щоденних захворювань, який становив 67,8 тис. випадків, був зафіксований 10 липня.

При цьому найгірша епідеміологічна ситуація спостерігається у південних штатах – Флорида, Південна Кароліна, Алабама, Техас, Арізона; на заході США – в штатах Орегон, Монтана, Айдахо, Юта; а також на Гаваях.

Сполучені Штати залишаються на першій позиції за кількістю виявлених хворих на COVID-19 у світі, за ними йдуть Бразилія, Індія, Росія й Перу.

Станом на середину дня 17 липня у світі зареєстровано 13 986 311 випадків коронавірусу, зокрема 593 521 смертей і 8 311 861 одужань.

Перші випадки зараження коронавірусною інфекцією 2019 (COVID-19) в Сполучених Штатах Америки були зафіксовані в січні 2020 року. Надалі випадки зараження були зареєстровані у всіх 50 штатах, окрузі Колумбія, всіх населених територіях США крім Американського Самоа і Північних Маріанських островів. 26 березня 2020 року США вийшли на перше місце в світі за кількістю хворих, випередивши Китай та Італію. 11 квітня США вийшли на перше місце в світі за кількістю померлих від COVID-19.

Всього в США з початку пандемії підтвердили понад 3,1 млн заражень, померли понад 134 тис. Тих, що заразилися.