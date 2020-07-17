У США новий антирекорд - 77 тисяч хворих на COVID-19 за добу

Про це свідчать дані, представлені Університетом медицини імені Джона Гопкінса в п'ятницю.
Так, у розділі щоденної статистики захворювань по США вказано, що в четвер, 16 липня, було зафіксовано 77,3 тис. людей, які отримали позитивні результати під час тестів на COVID-19. Загальна кількість інфікованих коронавірусом у США станом на п'ятницю сягнула 3,578 млн осіб.
Попередній "рекорд" щоденних захворювань, який становив 67,8 тис. випадків, був зафіксований 10 липня.
При цьому найгірша епідеміологічна ситуація спостерігається у південних штатах – Флорида, Південна Кароліна, Алабама, Техас, Арізона; на заході США – в штатах Орегон, Монтана, Айдахо, Юта; а також на Гаваях.
Сполучені Штати залишаються на першій позиції за кількістю виявлених хворих на COVID-19 у світі, за ними йдуть Бразилія, Індія, Росія й Перу.
Станом на середину дня 17 липня у світі зареєстровано 13 986 311 випадків коронавірусу, зокрема 593 521 смертей і 8 311 861 одужань.
Перші випадки зараження коронавірусною інфекцією 2019 (COVID-19) в Сполучених Штатах Америки були зафіксовані в січні 2020 року. Надалі випадки зараження були зареєстровані у всіх 50 штатах, окрузі Колумбія, всіх населених територіях США крім Американського Самоа і Північних Маріанських островів. 26 березня 2020 року США вийшли на перше місце в світі за кількістю хворих, випередивши Китай та Італію. 11 квітня США вийшли на перше місце в світі за кількістю померлих від COVID-19.
Всього в США з початку пандемії підтвердили понад 3,1 млн заражень, померли понад 134 тис. Тих, що заразилися.