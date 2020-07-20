Скачать
Вівторок, 21.07.2020
Bloomberg: російська еліта отримала експериментальну вакцину від коронавірусу ще у квітні
Bloomberg: російська еліта отримала експериментальну вакцину від коронавірусу ще у квітні
Прорив у лікуванні коронавірусу: у Британії успішно випробували новий метод
Прорив у лікуванні коронавірусу: у Британії успішно випробували новий метод
"Динамо" може очолити хорватський тренер Ненад Бєліца
"Динамо" може очолити хорватський тренер Ненад Бєліца
Злата Огнєвіч замилувала мережу чуттєвим фото з бабусею
Злата Огнєвіч замилувала мережу чуттєвим фото з бабусею

Трамп планує поновити брифінги щодо ситуації з коронавірусом

Трамп планує поновити брифінги щодо ситуації з коронавірусом
21:16 Пн, 20 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Президент США Дональд Трамп висловив намір відновити регулярні брифінги в Білому домі щодо ситуації з пандемією коронавірусу в країні, підкресливши, що раніше вони мали великі телевізійні рейтинги. Про це він заявив у понеділок, 20 липня, повідомляє CNN.

"Я думаю, це прекрасний спосіб доносити інформацію до громадськості", - висловився Трамп про попередню практику проведення такого спілкування з пресою.

Він додав, що перший новий брифінг запланований на 17-ту годину вівторка за місцевим часом.

"Дуже багато людей нас дивилися. Ми мали рекордні перегляди. В історії кабельного телебачення такого ніколи не було", - заявив глава Білого дому.

Як повідомлялося, президент Трамп припинив проводити брифінги щодо ситуації з поширенням коронавірусу наприкінці квітня. Це сталося після того, як йому доводилося відповідати на все більше незручних запитань репортерів, що розвінчували "досягнення" адміністрації, про які говорив Трамп.

США зробили заяву до роковин загибелі журналіста Павла Шеремета

Крім того, після озвучених главою Білого дому пропозицій лікуватися дезінфікуючими засобами, відбілювачами, а також ультрафіолетовими лампами критика його компетентності помітно посилилася, що також могло призвести до припинення тематичних брифінгів у Білому домі.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Трамп, Білий дім, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У Львові НАБУ оголосило одну підозру у справі Новака
02 Прорив у лікуванні коронавірусу: у Британії успішно випробували новий метод
03 "Динамо" може очолити хорватський тренер Ненад Бєліца
04 Bloomberg: російська еліта отримала експериментальну вакцину від коронавірусу ще у квітні
05 Катя Осадча показала бездоганний літній образ у сорочці з принтом
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В одному з київських кафе під столом вибухнула сумка
В одному з київських кафе під столом вибухнула сумка
Трамп планує поновити брифінги щодо ситуації з коронавірусом
Трамп планує поновити брифінги щодо ситуації з коронавірусом
У Південній Кореї зафіксували найменше випадків коронавірусу за два місяці
У Південній Кореї зафіксували найменше випадків коронавірусу за два місяці
20 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
20 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся