Трамп планує поновити брифінги щодо ситуації з коронавірусом

Президент США Дональд Трамп висловив намір відновити регулярні брифінги в Білому домі щодо ситуації з пандемією коронавірусу в країні, підкресливши, що раніше вони мали великі телевізійні рейтинги. Про це він заявив у понеділок, 20 липня, повідомляє CNN.

"Я думаю, це прекрасний спосіб доносити інформацію до громадськості", - висловився Трамп про попередню практику проведення такого спілкування з пресою.

Він додав, що перший новий брифінг запланований на 17-ту годину вівторка за місцевим часом.

"Дуже багато людей нас дивилися. Ми мали рекордні перегляди. В історії кабельного телебачення такого ніколи не було", - заявив глава Білого дому.

Як повідомлялося, президент Трамп припинив проводити брифінги щодо ситуації з поширенням коронавірусу наприкінці квітня. Це сталося після того, як йому доводилося відповідати на все більше незручних запитань репортерів, що розвінчували "досягнення" адміністрації, про які говорив Трамп.

Крім того, після озвучених главою Білого дому пропозицій лікуватися дезінфікуючими засобами, відбілювачами, а також ультрафіолетовими лампами критика його компетентності помітно посилилася, що також могло призвести до припинення тематичних брифінгів у Білому домі.