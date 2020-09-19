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Трамп розповів, коли всі американці зможуть отримати вакцини від COVID-19

Трамп розповів, коли всі американці зможуть отримати вакцини від COVID-19
09:50 Сьогодні Телеграф
Глава Білого дому США сподівається забезпечити всіх американців вакциною від коронавірусу до квітня 2021 року.

Президент США Дональд Трамп в п'ятницю оголосив, що його адміністрація розраховує до квітня 2021 року одержати такі обсяги вакцини від коронавірусу, яких вистачить для імунізації всіх жителів Сполучених Штатів.

"Ми очікуємо, що у нас буде достатньо доз вакцин для всіх американців до квітня (2021 - ред.) року", - сказав він на брифінгу. Згідно з оцінками Трампа, до кінця 2020 року в розпорядженні американської влади будуть не менш 100 млн доз вакцини, а потім масштаби її виробництва виростуть, і кожен місяць стануть доступні "сотні мільйонів доз".

Трамп підкреслив, що розподіл вакцини почнеться протягом 24 годин після її схвалення наглядовими органами, причому значна частина препарату буде надходити через американських військових.

Раніше на цьому тижні Трамп заявляв, що в США широкий розподіл серед населення вакцини проти коронавірусу COVID-19 стартує в жовтні, а до кінця 2020 року готово 100 млн доз вакцини. Пізніше на прес-конференції президент додав, що після невдалої спроби здійснити розвитку подій вакцину в США доведеться почекати трохи довше - "в листопаді або в крайньому випадку - в грудні". Однак до цього директор Центрів з контролю і профілактиці захворювань США Роберт Редфілд говорив в Сенаті, що вакцина буде доступною для американської громадськості, швидше за все, в "кінці другого кварталу, в третій квартал 2021 року".

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Все по темі:

США, Вакцина, Трамп, Коронавірус.

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Телеграф
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