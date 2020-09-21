Опитування: Трамп лякає німців сильніше коронавірусу

Проведена президентом США Дональдом Трампом політика викликає у німців більше побоювань, ніж пандемія коронавірусу.

Про це свідчать результати дослідження німецької страхової компанії R + V Versicherung AG, розміщеного на їхньому сайті.

Наслідки політики Трампа лякають 53% німців. Вперше з 2018 року цей ризик став ключовим в німців. Як зазначається, такий результат характерний, як на Заході, так і на Сході країни, як серед чоловіків, так і серед жінок.

Незважаючи на пандемію, страх перед серйозними захворюваннями досить низький - 32%. Аналогічний результат - боязнь захворіти коронавирусной інфекцією.

Куди більше німців турбує економічні наслідки пандемії - 51% респондентів бояться, що вартість життя зросте і платники податків будуть змушені заплатити за вирішення боргової кризи в ЄС. А ще 49% німців бояться рецесії економіки.

Ще 42% німців серед своїх побоювань назвали можливість появи нових пандемій - такий страх вперше з'являється в опитуваннях.

При цьому, німці не бояться що пандемія і карантинна життя призведе до руйнування їх сімей - про такому страху заявило лише 18% респондентів. Показово, що німці стали набагато менше боятися мігрантів - якщо рік тому про такий страх говорило 52% німців, то тепер - 42%.