Скачать
Понеділок, 21.09.2020
Коронавірус вразив уже більше 31 млн людей у всьому світі: де найбільше заражених
Коронавірус вразив уже більше 31 млн людей у всьому світі: де найбільше заражених
Президент закликав українців боротися і міняти державу
Президент закликав українців боротися і міняти державу
Знову суддівська помилка: Олімпік розгромив Минай в Києві
Знову суддівська помилка: Олімпік розгромив Минай в Києві
Винник вилетить наступним: в мережі розгорілися суперечки навколо останнього ефіру "Танців з зірками"
Винник вилетить наступним: в мережі розгорілися суперечки навколо останнього ефіру "Танців з зірками"

Опитування: Трамп лякає німців сильніше коронавірусу

Опитування: Трамп лякає німців сильніше коронавірусу
Оновлено 07:45 Сьогодні Телеграф Європейська правда
Проведена президентом США Дональдом Трампом політика викликає у німців більше побоювань, ніж пандемія коронавірусу.

Про це свідчать результати дослідження німецької страхової компанії R + V Versicherung AG, розміщеного на їхньому сайті.

Наслідки політики Трампа лякають 53% німців. Вперше з 2018 року цей ризик став ключовим в німців. Як зазначається, такий результат характерний, як на Заході, так і на Сході країни, як серед чоловіків, так і серед жінок.

Незважаючи на пандемію, страх перед серйозними захворюваннями досить низький - 32%. Аналогічний результат - боязнь захворіти коронавирусной інфекцією.

Куди більше німців турбує економічні наслідки пандемії - 51% респондентів бояться, що вартість життя зросте і платники податків будуть змушені заплатити за вирішення боргової кризи в ЄС. А ще 49% німців бояться рецесії економіки.

У Каліфорнії вирують пожежі: під Лос-Анджелесом почали евакуацію

Ще 42% німців серед своїх побоювань назвали можливість появи нових пандемій - такий страх вперше з'являється в опитуваннях.

При цьому, німці не бояться що пандемія і карантинна життя призведе до руйнування їх сімей - про такому страху заявило лише 18% респондентів. Показово, що німці стали набагато менше боятися мігрантів - якщо рік тому про такий страх говорило 52% німців, то тепер - 42%.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Дональд Трамп, Німеччина, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Удар скорпіона по обличчю: в АПЛ футболіст вирубав суперника, промахнувшись по м'ячу (Відео)
02 Опитування: Трамп лякає німців сильніше коронавірусу
03 Поховані тисячі років тому: в Єгипті відкопали майже тридцять стародавніх саркофагів (Фото)
04 Плішкова вибила кривдницю Світоліной на шляху до фіналу турніру в Римі (Відео)
05 Винник вилетить наступним: в мережі розгорілися суперечки навколо останнього ефіру "Танців з зірками"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Свіжий курс валют: після вихідних долар і євро значно подорожчали
Свіжий курс валют: після вихідних долар і євро значно подорожчали
Коронавірус за добу вбив 26 українців: статистика на 21 вересня
Коронавірус за добу вбив 26 українців: статистика на 21 вересня
Опитування: Трамп лякає німців сильніше коронавірусу
Опитування: Трамп лякає німців сильніше коронавірусу
Свято 21 вересня: головні прикмети і що категорично заборонено робити
Свято 21 вересня: головні прикмети і що категорично заборонено робити
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся