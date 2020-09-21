Білл Гейтс озвучив прогноз щодо термінів завершення пандемії коронавірусу

Творець компанії Microsoft і американський підприємець Білл Гейтс вважає, що епідемія коронавірусу закінчиться "в кращому випадку" в 2022 році.

За його словами, якщо на початку 2021 року затверджено застосування вакцини, то до літа в США ситуація "почне повертатися в нормальне русло", а до початку 2022 року "діяльність прийде в норму".

Він вважає, що для цього США повинні допомагати і іншим країнам.

"Епідемія в кращому випадку завершиться, ймовірно, в 2022 році. Однак протягом 2021 року за наявності глобального підходу нам слід збити показники. Слава богу, технології розробки вакцин вже були, фінансування надійшло, а компанії виділили своїх кращих фахівців. Тому я налаштований оптимістично , все це не буде тривати вічно ", - сказав Гейтс в ефірі Fox News.

Він не уточнив, чи має він на увазі епідемію в США або світі.

Нагадаємо, раніше американський мільярдер заявив, що вакцину від коронавірусу необхідно забезпечити тим, хто дійсно її потребує, а не тим, хто здатний дорожче її купити.

Як повідомлялося, за станом на 20 вересня кількість хворих у світі перевищило 30 мільйонів, більше 958 тисяч людей померли. За даними Університету Джонса Хопкінса, США посідають перше місце в світі за кількістю інфікованих коронавірусом (7 млн), а також за кількістю летальних випадків (199 тис.).