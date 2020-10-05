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Понеділок, 05.10.2020
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"Це безумство": хворий на коронавірус Трамп влаштував "сюрприз" для своїх прихильників (відео)

"Це безумство": хворий на коронавірус Трамп влаштував "сюрприз" для своїх прихильників (відео)
13:00 Сьогодні Телеграф
Хворий на коронавірус Дональд Трамп "зробив сюрприз" і покинув лікарню заради вітання з виборцями.

Після дебатів з Джо Байденом президент США Дональд Трамп зліг з коронавірусом. 74-річний політик активно веде виборчу кампанію і не збирається відсиджуватися і втрачати рейтинг.

Дональд Трамп покинув лікарню і на автомобілі проїхався, щоб привітати своїх виборців, які прийшли його підтримати.

Після поїздки Дональд Трамп подякував своїм шанувальникам у Твіттері.

"Справа в тому, що вони дійсно люблять нашу країну і бачать, як ми робимо її більш великою, ніж будь-коли раніше", - додав він.

Цей крок Трампа викликав масу критики у зв'язку з тим, що президент США міг заразити Секретну службу.

Лікар Джеймс Філліпс з лікарні, де проходить лікування президент США Дональд Трамп, розкритикував його поїздку до прихильників.

 

"Це безумство! Тепер всі, хто знаходився в машині під час абсолютно необов'язковою поїздки, повинні відправитися в карантин на 14 днів. Вони можуть захворіти, вони можуть померти. Трамп наказав їм ризикнути життям заради" театру ", - написав доктор.

Доктор наголосив, що автомобіль президента США є герметичним і ризик захворіти підвищується.

Нагадаємо, раніше журналісти показали палату з шести кімнат, в якій хворіє президент США Дональд Трамп з дружиною Меланією.

Вибори президента США відбудуться 3 листопада.

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Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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