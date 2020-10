"Це безумство": хворий на коронавірус Трамп влаштував "сюрприз" для своїх прихильників (відео)

Після дебатів з Джо Байденом президент США Дональд Трамп зліг з коронавірусом. 74-річний політик активно веде виборчу кампанію і не збирається відсиджуватися і втрачати рейтинг.

Дональд Трамп покинув лікарню і на автомобілі проїхався, щоб привітати своїх виборців, які прийшли його підтримати.

Після поїздки Дональд Трамп подякував своїм шанувальникам у Твіттері.

"Справа в тому, що вони дійсно люблять нашу країну і бачать, як ми робимо її більш великою, ніж будь-коли раніше", - додав він.

Цей крок Трампа викликав масу критики у зв'язку з тим, що президент США міг заразити Секретну службу.

Лікар Джеймс Філліпс з лікарні, де проходить лікування президент США Дональд Трамп, розкритикував його поїздку до прихильників.

Every single person in the vehicle during that completely unnecessary Presidential “drive-by” just now has to be quarantined for 14 days. They might get sick. They may die. For political theater. Commanded by Trump to put their lives at risk for theater. This is insanity.

— Dr. James P. Phillips, MD (@DrPhillipsMD) October 4, 2020