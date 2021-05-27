Байден наказав розвідці знайти джерело COVID-19

У середу, 26 травня, президент США Джо Байден зробив заяву про те, що дав завдання спеціальним службам розслідувати походження коронавируса.

За словами президента США, ще з початку 2020 року, коли з'явився COVID-19, він закликав ЦКПЗ (Центр контролю та профілактики захворювань - прим. ред.) отримати доступ до Китаю, щоб ознайомитися з даними про вірус, що необхідні для більш ефективної боротьби з ним. На жаль, інспектори не змогли відразу ж потрапити на місце розслідування в Уханьському інституті вірусології (WIV) в Китаї, що сповільнило розслідування витоків COVID-19.

Після того, як Джо Байдена було обрано президентом, його радник з національної безпеки доручив розвідувальному співтовариству підготувати звіт про останній аналіз походження COVID-19.

Американський президент заявив, що на сьогоднішній день розглядаються два сценарії. Частина експертів схиляється до першого сценарію, згідно з яким вірус виник в результаті контакту людини із зараженою твариною, а частина - до другого сценарію, відповідно до якого в лабораторії сталася нештатна ситуація, яка призвела до появи COVID-19 . Більшість експертів вважають, що інформації недостатньо, щоб виділити один найбільш ймовірний сценарій.

Президент Байден вказав, що результати розслідування повинні бути надані йому через 90 днів.

За словами президента США, всі необхідні лабораторії та інші урядові агенції мають бути залучені до розслідування.

Розвідувальні служби мають також повністю інформувати Конгрес про хід розслідування.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Розвідка США дізналася, що коронавірус "вийшов" з лабораторії в Ухані.