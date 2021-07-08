Страшніше штаму "Дельта": в США знайшли мутацію COVID-19, що руйнує антитіла до вірусу

Штам коронавирусу "Епсілон", який домінує в США знижує ефективність вакцин від COVID-19.

Як повідомляє Nypost.com, цей варіант коронавирусу має три мутації білка з шипами, які нейтралізують вакцини Pfizer/BioNTech і Moderna до 70%.

Вченим з Вашингтонського університету і лабораторії Vir Biotechnology з Сан-Франциска вдалося встановити, що мутації штаму руйнують нейтралізовані антитіла, які виробляються такими вакцинами.

Крім того, спайкові мутації також можуть відсунути на другий план природні антитіла, які утворюються у людини після зараження коронавірусом.

Згідно з дослідженням, ефективність нинішніх уколів вакцини може бути знижена на 50-70% проти штаму коронавирусу "Епсілон".

Відзначимо, що цей новий штам коронавирусу вперше був виявлений у травні 2020 року. Найбільше він поширений в США, але вже був знайдений в 34 країнах світу.

Нагадаємо, у зв'язку з швидким поширенням штаму коронавирусу "Дельта" в США число випадків зараження в деяких частинах країни різко зросла, особливо в районах з низьким рівнем вакцинації від COVID-19.