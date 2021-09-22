Мишей могли заразити навмисно: дослідники представили новий сценарій пандемії коронавірусу
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У версії штучного походження коронавірусу з’явилися нові докази
До рук журналістів потрапили документи дослідників групи DRASTIC, згідно з якими пандемію коронавірусу дійсно спровокували кажани. Однак тварини нібито могли бути заражені штучно — вірусологами з Уханьского інституту.
За інформацією The Telegraph, який посилається на документи, ще в 2018 році у китайських вчених був план заразити кажанів модифікованими коронавірусами, а в майбутньому завдяки мутаціям створити химерні віруси на легкого зараження людини.
Дослідники також представили "нові химерні білки-шипи" коронавірусів кажанів. Невідомо, чи втілили китайці свій план в життя, адже на нього їм було потрібно $14 млн, а Міністерство оборони США в грошах відмовило через небезпеку посилення вірусів. Однак дана інформація, на думку групи DRASTIC, може бути основною для теорії штучного походження ковіда.
Раніше "Телеграф" повідомляв про природне виникнення коронавірусу: в печерах Лаосу вчені знайшли кажанів, які є переносниками вірусу, схожого з Уханьского штамом.
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