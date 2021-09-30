Курці в шість разів частіше вмирають від COVID-19: нове дослідження

Середній вік реципієнта — близько 68 років.

Група британських вчених провела масштабне дослідження ризику коронавірусу для курців і некурящих людей.

Результати дослідження стали основою для наукової роботи.

Вчені досліджували матеріали пацієнтів які були госпіталізовані або померли від коронавірусу за час близько дев’яти місяців і виявили певні закономірності.

Так, вони не знайшли доказів того, що куріння є одним з факторів підвищення ризику зараження коронавірусом. Але ризик госпіталізації у тих хто кинув палити в порівнянні з тими хто ніколи не курив вище на 31-44%. Для тих, хто продовжував палити на момент захворювання на коронавірус цей відсоток збільшився до 80.

Також вчені відзначили, що ризик смерті від COVID-19 у активних курців (близько пачки в день) вище в шість-сім разів, ніж у тих, хто не курить.

Вчені досліджували матеріал британського Біобанку від 421 469 людей. З них позитивний тест був у 1649, а 444 померли від ускладнень від коронавірусу.

Раніше "Телеграф" писав, що симптоми коронавірусу можуть зберегтися до пів року після лікування.