Вчені з'ясували, як на організм впливає час споживання їжі і до чого тут депресія

Час для споживання їжі слід обирати правильно, щоб уникнути негативних для організму наслідків

Американські вчені з'ясували, що час вживання їжі напряму впливає на психічне здоров'я людини. Особливо, якщо мова йде про нічне під'їдання на тлі роботи у цю пору чи безсоння.

Як повідомляє ScienceAlert, це вдалося з'ясувати в результаті дослідження. Вчені встановили, що вживання їжі вночі може бути причиною не тільки ожиріння, але й депресії та стану тривоги. Вся справа у балансі гормонів, який в організмі людини коливається протягом дня у залежності від біологічних годин.

"Наше дослідження передбачає, що відмова від нічних прийомів їжі може стабілізувати та покращити емоційний стан людини", — повідомила Сара Челлаппа з Brigham and Women's Hospital, Бостон, США.

Науковці провели експеримент за участю 19 респондентів — частина з них приймала їжу вдень і вночі, а інші лише вдень. Результати були наступними — у тієї частини, яка харчувалася вночі, відсоток депресивного настрою зріс на 26%, а рівень занепокоєння — на 16%, якщо порівнювати зі звичайним емоційним станом людини. А у частини учасників, які їли тільки протягом дня, жодних змін настрою не було виявлено.

"Це доказ того, що час приймання їжі має помірний або сильний вплив на рівень настрою, подібного до депресії та тривоги, і такі ефекти були пов'язані зі зміщенням біологічних годин", — говорить Челаппа.

Вчені не можуть поки сказати, чому саме час приймання їжі впливає на настрій, але припускають, що може грати роль непереносимість глюкози у нічний час.

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