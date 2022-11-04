FV103 Spartan: чим хороші БТРи, які Притула хоче придбати для ЗСУ

Основні характеристики британського бронетранспортера

Днями шоумен, волонтер та політичний діяч Сергій Притула оголосив про новий збір коштів для допомоги Збройним силам України.

На зібрані гроші його благодійний фонд придбає 60 бронетранспортерів Spartan. Кошти були зібрані лише за півтора дні. Про те, що це за техніка та які вона має характеристики, розповість "Телеграф".

Згідно з інформацією з відкритих джерел, FV103 Spartan є британським гусеничним БТР, розробленим у 1970-х роках компанією Alvis. У Британії машина була використана в 1978 році.

FV103 Spartan може перевозити до семи осіб, включаючи трьох членів екіпажу. На своєму борту машина має кулемет L37A1 калібром 7,62. Крім того, на кожній стороні БТР може бути встановлено по чотири диморозрядники для маскування.

Spartan оснащений 4.2 — літровим бензиновим літровим двигуном xk jaguar, який дозволяє розвивати йому швидкість до 96 кілометрів на годину і мати запас ходу в 510 кілометрів. Використовується бронемашин для перевезення малих спеціалізованих загонів, таких як розвідгрупи, зенітні групи або команди управління мінометним вогнем.

Існує ще дві варіації даного БТР — FV120 Spartan (протитанковий варіант з легкими піхотними ракетами MILAN) і подовжений Spartan (дозволяє перевозити на три людини більше).

Загалом у Британській армії на озброєнні знаходилося близько 500 таких машин, але з 2009 року їх почали замінювати на багатоцільові бронеавтомобілі Panther.

Зазначимо, що українські воїни вже знайомі з цією технікою. Як військову допомогу уряд Великобританії передавав Україні 35 Spartan.

БТР Spartan в Україні

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про польського безпілотника WARMATE, який почали застосовувати проти окупантів в Україні.

Також "Телеграф" повідомляв про те, що відомо про систему ППО VAMPIRE, які мають бути поставлені до ЗСУ.