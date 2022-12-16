Неймовірно, але факт: боєць ТРо з кулемета збив крилату ракету ворога

Крилату ракету було збито зі зброї, розробленої понад 50 років тому.

У п’ятницю, 16 грудня, під час масованого ракетного удару по енергоструктурі України окупанти використали весь свій арсенал, але й українські бійці знайшли чим відповісти ворогові. Так, одну з крилатих ракет бійці територіальної оборони змогли збити з кулемета.

Як повідомляє сайт OBOZREVATEL, завдяки реакції молодого бійця, який вчасно помітив ракету, вдалося дати точну чергу. Бійці бачили, як кулі вибивали іскри на корпусі снаряда, що летить, після чого він упав.

"Майже неможливо, але це було зроблено", — коментує один із командирів підрозділу ТРо.

Судячи з відео, збити ракету вдалося зі стандартного кулемета Калашнікова модернізованого зразка 1969 року. За своїми тактико-технічними характеристиками ПКМ фактично дорівнює кулемету Калашнікова, має калібр 7,62 мм, може прицільно стріляти на дальність до 1000 метрів зі скорострільністю до 650 пострілів за хвилину зі стрічок або коробів від 100 до 250 набоїв.

При цьому сам ПКМ від звичайного кулемета Калашнікова відрізняється трохи меншою вагою – 7,5 кг проти 9, і спрощеним гладким стволом замість ребристого у ПК для полегшення виробництва.

Цікаво, що ПКМ роблять і в Україні під назвою КМ-7,62. Він відрізняється більшою зручністю для стрілка і покращеними прицільними пристроями.

А тим часом у Росії сподіваються до кінця року поставити на бойове чергування дві нові ядерні ракети.