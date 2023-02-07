Вчені знайшли "вимерлі" коронавіруси: вони змінилися генетично і продовжують поширюватися

Нові варіації виявили у популяції тварин

У Північній Америці виявили варіації вірусу SARS-CoV-2, які давно не діагностували у людей і вважалися "вимерлими". Носіями виявилася популяція тварин, зокрема, білохвостий олень.

Про це повідомляє ScienceAlert із посиланням на вірусологів. При цьому фахівці зазначають, що вірус зазнав генетичних змін. Цей факт може свідчити про те, що вірус, який викликає COVID-19, продовжує мутувати і з часом адаптувався в дикій природі.

Зібрана інформація наштовхнула вчених на думку, що вірус може циркулювати серед оленів ще кілька місяців після його останнього виявлення у людей. Ці тварини можуть бути довгостроковими резервуарами варіантів SARS-CoV-2.

"Одним із найбільш вражаючих результатів цього дослідження стало виявлення спільної циркуляції трьох варіантів, що викликають занепокоєння, — альфа, гамма і дельта — у цій популяції диких тварин", — зазначив вірусолог Дієго Діль з Коледжу ветеринарної медицини Корнельського університету в Нью-Йорку.

Вченим вдалося ідентифікувати близько 80 мутацій вірусу, що полегшує його передачу іншим тваринам, а можливо, і людині. Поки що однозначної відповіді на це запитання у фахівців немає. Остаточно невідомо, як вірус перейшов і від людей до оленів: можливо, під час годування, реабілітації чи з джерел води.

Раніше "Телеграф" писав про новий вірус "Лан’я", який був виявлений у Китаї. Вона належить до сімейства геніпавірусів і потенційно може бути смертельною.