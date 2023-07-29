На варті психічного здоров’я: вчені з’ясували, як гриби можуть захистити від депресії

Додавання грибів до раціону може позитивно позначитися на психічному стані

Гриби є незамінним джерелом корисних речовин, проте мало хто знає, що вони також покращують психічний стан людей.

Про це йдеться у дослідженні Медичного коледжу Пенсільванії (США), яке було оприлюднено у Journal of Affective Disorders.

Вчені зіставили дані про режим харчування та стан психічного здоров’я у більш ніж 24 тисяч американців у період з 2005 по 2016 рік і виявили, що ті з них, які споживали гриби, в цілому рідше страждали від депресії.

Дослідники відзначають, що швидше за все справа в амінокислоті під назвою ерготіонеїн, яка є сильним антиоксидантом, здатним захищати клітини та тканини організму від пошкоджень.

"Наявність високих рівнів цієї речовини може знизити ризик окислювального стресу, що також може зменшити симптоми депресії", — зазначив один із авторів дослідження Джібріл Ба.

При цьому надмірне споживання грибів ефект не посилило.

Вчені не стали уточнювати у своїй роботі те, які гриби споживали опитані люди.

Як повідомлялося раніше, вчені виявили, що популярний флуоресцентний барвник індоціанін зелений виявився дуже ефективним антидотом до токсину блідої поганки.