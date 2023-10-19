Рідкісна зброя була знайдена випадково під час археологічної розвідки пам’ятника роменської археологічної культури IX-X століть

У Тульській області рсії археологи виявили унікальний артефакт — клевець. Він є зброєю XVI-XVII століть, яка застосовувалася для ближнього бою і здатна пробивати найпотужніші обладунки.

Про це повідомили на сайті музею-заповідника "Куликове поле". Зазначається, що багато прикрашений сріблом клевець міг належати людині вищого стану, наприклад, князю чи воєводі.

"Найрідша знахідка фахівців тульської археологічної експедиції поповнила фонд Державного музею-заповідника "Куликове поле". У Щекінському районі, на території Тульських засік, вчені виявили військовий артефакт XVI-XVII століть — клевець. Знахідка унікальна не тільки для регіону, а й для всієї Центральної росії", — йдеться в повідомленні.

У музеї також додали, що рідкісна зброя була знайдена випадково під час археологічної розвідки пам’ятки роменської археологічної культури ІХ-Х століть.

"Можливо, це луна Смутного часу: такі гармати були популярні в Польщі та Угорщині, так що в росію цей клевець міг потрапити в руках окупанта", — пишуть росЗМІ.

Зазначимо, призначений для пробивання броні клевець (який умовно можна порівняти з такою сучасною зброєю, як "вбивця бронетехніки", протитанковий комплекс "Джавелін") цілком міг використати воїн з України. Одним із головних епізодів Смутного часу в Московії була російсько-польська війна, в ході якої військами Речі Посполитої на два роки (з 1610 по 1612 р.) була захоплена москва. У російській історіографії вважають за краще не згадувати, що значну роль у цьому відігравала шляхта українських земель.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Хмельниччині археологи знайшли незвичайний кам’яний хрест. На ньому вказано дату — 1770 рік.