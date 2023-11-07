Україна могла отримати потужний "проривач" для мінних загороджень: що відомо

Кількість наданих машин невідома

США продовжують допомогати Україні військовою технікою та боєприпасами. Однак деякі передачі можуть не афішуватися. Так, на фото Офісу президента з вручення державних нагород помітили Assault Breacher — спеціальну машину для прориву російської мінної оборони. Про її передачу не повідомлялося.

Про це повідомляє Forbes. Зазначається, що це штурмовий бронетранспортер вагою понад 55 тонн (на десятки більше в залежності від обладнання). Він має броньований корпус від танка М-1 Abrams, мінний плуг або бульдозерний вал та обладнаний спеціальною системою лінійних підривних зарядів. Вони викидають вибухівку С-4 на відстань близько ста метрів аби підірвати приховані міни.

Основна задача — викопувати та знешкоджувати (підриваючи) міни, засипати окопи, копати вали проти танків, робити та маркувати безпечний проїзд в мінних загородженнях для іншої бронетехніки. Описуючи штурмовий бронетранспортер Assault Breacher використовують слова захищений та універсальний. Стверджується, що машина розчищає поле в 10 разів швидше ніж сапери вручну.

Також Assault Breacher має своє озброєння — кулеметну установку Browning M2 на верхній частині машини. У матеріалі Forbes зазначається, що одна така машина вартує 4 млн доларів. Оцінка кількості таких машин в Україні коливається від однієї до шести. Передати такі машини могли під категорією "обладнання про розмінування", яка не конкретизувалась у списках.

Раніше "Телеграф" розповідав про аналогічні технології з інших країн, які допомагають при розмінуванні. Не пасуть задніх і українські інженери — в Харкові розробили протимінну машину на базі трактора, вона менш витривала ніж Assault Breacher і призначена для цивільного розмінування.