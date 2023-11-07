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Україна могла отримати потужний "проривач" для мінних загороджень: що відомо

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Те саме фото ОП, на якому помітили Assault Breacher Новина оновлена 07 листопада 2023, 07:06
Те саме фото ОП, на якому помітили Assault Breacher. Фото president.gov.ua

Кількість наданих машин невідома

США продовжують допомогати Україні військовою технікою та боєприпасами. Однак деякі передачі можуть не афішуватися. Так, на фото Офісу президента з вручення державних нагород помітили Assault Breacher — спеціальну машину для прориву російської мінної оборони. Про її передачу не повідомлялося.

Про це повідомляє Forbes. Зазначається, що це штурмовий бронетранспортер вагою понад 55 тонн (на десятки більше в залежності від обладнання). Він має броньований корпус від танка М-1 Abrams, мінний плуг або бульдозерний вал та обладнаний спеціальною системою лінійних підривних зарядів. Вони викидають вибухівку С-4 на відстань близько ста метрів аби підірвати приховані міни.

Основна задача — викопувати та знешкоджувати (підриваючи) міни, засипати окопи, копати вали проти танків, робити та маркувати безпечний проїзд в мінних загородженнях для іншої бронетехніки. Описуючи штурмовий бронетранспортер Assault Breacher використовують слова захищений та універсальний. Стверджується, що машина розчищає поле в 10 разів швидше ніж сапери вручну.

Також Assault Breacher має своє озброєння — кулеметну установку Browning M2 на верхній частині машини. У матеріалі Forbes зазначається, що одна така машина вартує 4 млн доларів. Оцінка кількості таких машин в Україні коливається від однієї до шести. Передати такі машини могли під категорією "обладнання про розмінування", яка не конкретизувалась у списках.

Раніше "Телеграф" розповідав про аналогічні технології з інших країн, які допомагають при розмінуванні. Не пасуть задніх і українські інженери — в Харкові розробили протимінну машину на базі трактора, вона менш витривала ніж Assault Breacher і призначена для цивільного розмінування.

Теги:
#Зброя #Розмінування #Прорив #ЗСУ