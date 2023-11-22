"Фабрика снарядів" давнини. В Ізраїлі виявлено унікальну знахідку, їй 7 тисяч років

У такій кількості їх знайшли вперше

В Ізраїлі знайшли понад 400 каменів, заточених спеціальним чином. Ця знахідка є найдавнішим свідченням організованого ведення війни, яким займалися предки євреїв ще 7 тисяч років тому.

Відео знахідки опублікував Офіційний канал Управління давнини Ізраїлю. Камені було знайдено на півночі країни на території Хайфського округу в Ейн-Есурі — ханаанському поселенні раннього бронзового віку, і на місці ще одного енеолітичного поселення — Ейн-Ципорі — у Нижній Галілеї.

Так 424 камені заточені спеціальним чином для пращі. Це спеціальна метальна військова чи мисливська зброя, призначена для метання каменів або спеціальних куль. Праща могла бути жорсткою, гнучкою чи комбінованою.

Камені для пращі зроблені з твердого вапняку та підігнані під один шаблон. У середньому їхня довжина 52 мм, ширина — 31 мм, а вага близько 60 грамів.

"Камінці згладжені та мають спеціальну аеродинамічну форму, схожу на подвійний конус. У такій концентрації під час розкопок їх виявили вперше. Подібність між ними вказує на масштабне і навіть промислове виробництво", — кажуть археологи.

Ця знахідка говорить про те, що масове виробництво зброї на території Ізраїлю почалося ще близько 7,2 тисячі років тому.

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