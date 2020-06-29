Китай успішно випробував вакцину проти коронавірусу на людях

У дослідженні брали участь 1 120 здорових людей, Зазначається, що лікарський засіб забезпечив високий рівень антитіл для всіх учасників щеплення.

Китайська компанія China National Biotec Group (CNBG), що розробляє відразу дві вакцини проти нового коронавірусу, повідомила про оптимістичні результати попереднього тестування одного з них на людях.

Китайська національна компанія Biotec (CNBG) повідомила, що результати попереднього тестування на людях однієї з можливих вакцин проти коронавірусу показали безпечність та ефективність засобу. Про це пише 24 канал з посиланням на The Economic Times.

"Це вже друга можлива вакцина цієї компанії, що показує обнадійливі результати клінічних випробувань", – йдеться у джерелі.

У дослідженні брали участь 1 120 здорових людей, Зазначається, що лікарський засіб забезпечив високий рівень антитіл для всіх учасників щеплення.

Наразі китайські дослідники тестують вісім препаратів, які можуть стати вакцинами проти коронавірусу у Китаї та закордоном.

Раніше китайська влада пообіцяла, що розкриє деталі своєї вакцини від коронавірусу і зробить її суспільним надбанням після того, як вона буде розроблена.

"На наступному етапі, коли китайська вакцина буде готова до застосування після того, як її створять і перевірять, ми виконаємо ті зобов'язання, які озвучив голова КНР Сі Цзіньпін на 73-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, і зробимо її доступною всьому світу", – заявив міністр науки та техніки КНР Ван Чжиган.

Нагадаємо, у ВООЗ повідомили, що для розробки вакцини і пошуку ефективних ліків від нового коронавірусу необхідно зібрати понад 31 млрд дол.

За даними ВООЗ, на сьогодні 200 можливих вакцин перебувають на різних стадіях розробки та клінічних випробувань. Приблизно 15 із них уже випробовують на людях.