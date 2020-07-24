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В Ізраїлі розробили найшвидший тест на коронавірус

В Ізраїлі розробили найшвидший тест на коронавірус
13:39 Пт, 24 Липень 2020 Телеграф Фото: НВ Фото: pixabay.com
Ізраїльська стартап-компанія NanoScent і Медичний центр Шиба проводять випробування інноваційного пристрою, здатного виявити коронавірус протягом 30 секунд.

Людина видихає повітря в пластиковий пакет з сенсорними чіпами, які здатні «вловити запах» вірусу, запевняють дослідники.

Справа в тому, що, поряд з такими симптомами, як висока температура або порушення функції легенів, віруси змінюють запах тіла і дихання. Після аналізу дихання приблизно 1000 ізраїльських пацієнтів з COVID-19 фірма NanoScent змогла виявити запахи, пов’язані з вірусом.

«У кожної хвороби є свої особливості; деякі з них несуттєві, інші - значні. Коронавірус вражає верхні відділи дихальної системи, тобто носову порожнину, легені і мигдалини», — повідомив головний виконавчий директор NanoScent Орен Гавріель.

Він також пояснив, що деякі дослідження, проведені в лабораторії і на свинях, показали, що за допомогою аналізу назального секрету можна виявити інших представників сімейства коронавірусів, таких як SARS-CoV і MERS-CoV, на ранніх стадіях.

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«З біологічної точки зору, різні віруси вражають різні області тіла, — повідомив Гавріель. — Коронавірус розвивається в носовій порожнині. Тому запах носового дихання інфікованої людини змінюється».

Новий респіраторний тест не замінить лабораторні, але є інструментом масового скринінгу, який може допомогти людям знайти «впевненість, щоб повернутися і діяти як зазвичай».

Тест починається з декількох коротких запитань про вплив COVID-19 і симптомів, що відображаються на телефоні людини, який проводить процедуру.

Потім випробувані вдихають через ніс, затримують дихання, закривають одну ніздрю і видихають через іншу в невелику ємність, яка називається «Повітряна пастка». Ця пастка вставляється в «Scent Reader», маленький прямокутний пристрій, який тихо завібрує, висмоктуючи повітря з пакета. Через кілька секунд результати з’являються на телефоні.

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Раніше повідомлялося, що вчені з Канади, Бразилії та США визначили похибку тестів на антитіла до COVID-19. Виявилося, що ймовірність того, що тест не підтвердить наявний вірус, становить до 34%.

Фахівці з Канади, Бразилії та США проаналізували тестування на антитіла до COVID-19 в Китаї, США, Великобританії, Данії, Іспанії, Швеції, Японії та Німеччини.

Виявилося, що тести на антитіла показували помилково негативні результати в 2,2% -34% випадків. Краще було з хибнопозитивним результатом — там похибка склала всього 0,3% -3,4%.

Це означає, що після такого тестування пацієнтам з більшою ймовірністю не підтвердять наявність вірусу. Позитивні результати тесту на антитіла в більшості випадків виявлялися правильними.

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Все по темі:

Тест, Пандемия, Ізраїль, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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