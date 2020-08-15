Дослідження COVID-19: які органи людини пошкоджує хвороба

Фахівці з Університету Сарагоси в Іспанії прийшли до висновку, що COVID-19 мложет пошкодити тільки певні людські органи, в тому числі легені, печінку, нирки, серце і нервову систему. Але не весь організм. Дане відкриття, результати якого опублікували в журналі Chaos, дозволить прискорити розробку препаратів, що запобігають поліорганну недостатність і смерть пацієнтів.

Для проникнення в організм, коронавірус взаємодіє зі специфічним білком, який називається ангіотензинперетворюючого ферменту 2 (ACE2).

Цей рецептор мають багато клітин організму, проте патоген вражає органи вибірково, що вказує на існування ще не відомого механізму зараження тканин.

Вченим вдалося розробити математичну модель, за допомогою якої виявили 59 білків, що діють як основні активатори і впливають на інші органи людини.

Ланцюжок взаємодій викликає зміни в білках, що знаходяться за межами легких, що впливає на вразливість органів для COVID-19.

Таким чином, препарати, націлені на ці ланцюжки, допоможуть уникнути поліорганної недостатності від коронавируса, яка призводить у багатьох випадках до смерті пацієнтів.

Раніше, антирекорд за кількістю хворих коронавируса за добу і кількість госпіталізованих свідчать про те, що Україна знаходиться на межі другої хвилі COVID-19. Про це Володимир Зеленський повідомив на традиційній селекторній нараді.