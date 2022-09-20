Вартість оренди житла в Україні різко змінилася: чого очікувати

У Києві, Львові, Одесі та Дніпрі ціни почали змінюватися вже восени — пропозицій стає менше

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну в країні різкі змінився попит на оренду нерухомості. На 17% збільшилася кількість українців, які сдають в оренду свої квартири та будинки. Зросли і ціни на продаж, зокрема на західних регіонах.

Більшість орендодавців (58%) заявляли, що знизили ціни на житло на 20-50%. Проте, вже наприкінці цього літа ціни знову пішли вгору, а кількість пропозиції стрімко зменшується. Причиною цьому є друга хвиля міграції, коли українці почали шукати більш привабливі варіанти для життя. Тобто якщо навесні внутрішньо переселені особи брали в оренду будь-яке житло, яке є найдешевшим і найбільш віддаленим від бойових дій, то ближче до осені люди намагаються переїхати у великі міста, де є школи, дитячі садочки, гаряча вода та опалення.

Через це у чотирьох містах-мільйонниках за перший тиждень вересня кількість пропозицій житла різко зменшилася. Мова йде про Київ, Львів, Одесу та Дніпро.

Зміна кількості оголошень за місяць

Проте ціни в містах все ж таки менші за ті, що були в 2021 році. Наприклад, у Києві 1-кімнатну квартиру зараз можна зняти за 9 400 грн; 2-кімнатну — 13 150 грн; 3-кімнатну — 19 530 грн. Якщо ж порівняти з минулим роком, середня вартість оренди в Києві знизилась на 20-30%.

Ціни на житло в мегаполісах України

Що ж буде з цінами надалі? Аналітики вважають, що восени ціни значно зростуть у великих містах, крім прифронтових, таких як Харків. Біженці зараз повертаються із-закордону в більш безпечні міста України. Крім того, люди зі Сходу також досі приїжджають в інші регіони.

Найбільший попит на бюджетні однокімнатні квартири. Однак зараз їх залишилося не так багато, тож рієлтори пропонують здебільшого двокімнатні квартири.

За прогнозами, оренда житла в Києві та Одесі вже найближчим часом може зрости на 10-15%. Тим часом у західних регіонах ринок орендної нерухомості стабілізувався.

Надалі все буде залежати від бойових дій. Більшість попиту формують саме переселенці, тож від нової окупації чи деокупації ситуація на ринку нерухомості може кардинально змінитися.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, ціни на квартири і будинки в столиці Україні почали суттєво змінюватися після звільнення регіону.