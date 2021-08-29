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Легкий обід за 400 євро: в Італії чоловіка оштрафували в піцерії за відсутність COVID-паспорта

Автор
І. Гамчук
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Легкий обід за 400 євро: в Італії чоловіка оштрафували в піцерії за відсутність COVID-паспорта Новина оновлена 29 серпня 2021, 16:17
В Італії за відсутність COVID-паспорта можна отримати штраф

У країнах ЄС з 1 вересня COVID-сертифікати стануть обов’язковими не тільки в барах і кафе, а й у транспорті, навчальних установах.

В Італії в місті Ровіго чоловік отримав штраф за обід в піцерії, оскільки не мав COVID-паспорта, який зараз для громадян країн Європейського союзу є обов’язковим.

Про це в неділю, 29 серпня, повідомляє "il Messaggero".

За відсутність так званого "зеленого пропуску" чоловікові довелося віддати 400 євро (понад 12,7 тисячі гривень). Власнику установи, гостем якого став оштрафований відвідувач, також довелося заплатити за порушення, але ще значно більше — 1 тис. євро (майже 31,8 тис. гривень).

Відомо, що зазвичай наявність COVID-паспорта перевіряють в самому закладі, але іноді спеціальні працівники роблять рейди, щоб контролювати, чи дотримуються правил власники ресторанів або кафе. Саме на таку перевірку і потрапив чоловік, який прийшов пообідати без "зеленого пропуску".

У COVID-сертифікаті повинна бути інформація про щеплення проти коронавірусу (потрібно мати принаймні дозу вакцини), негативний ПЛР-тест або ж інформація про те, що людина недавно перенесла коронавірусну хворобу.

На цей момент в Італії, як і в інших країнах ЄС, без COVID-паспортів не пускають в приміщення ресторанів, барів і кафе. Нововведення почало діяти 6 серпня 2021 року.

Відомо, що з 1 вересня наявність коронавірусного сертифіката буде обов’язковою і для відвідування шкіл, університетів, а також транспорту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Всесвітня організація охорони здоров’я виступила проти введення так званих паспортів вакцинації, оскільки це порушує принципи справедливості. До того ж члени ВООЗ заявили, що не впевнені в ефективності вакцинації проти коронавірусу.

Нагадуємо, що українці по ковід-сертифікатах можуть відвідувати деякі країни світу — для цього потрібно зробити щеплення.

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