Ще одна смерть після Pfizer: жінка померла в результаті рідкісного побічного ефекту

Після смерті жінки вже проведена перевірка, яка показала, що трагедія дійсно пов’язана з вакцинацією проти коронавірусу

У світі зафіксували нову смерть після американського щеплення від коронавірусу Pfizer. На цей раз трагедія сталася в Новій Зеландії: смерть після вакцинації в цій країні зафіксована вперше.

За інформацією Reuters, яке посилається на місцевий МОЗ, через кілька днів після щеплення померла жінка, у якої розвинувся міокардит — запалення серцевого м’яза. Імовірно, це захворювання розвинулося внаслідок вакцини Pfizer, розробники якої вказували, що міокардит — рідкісний побічний ефект після щеплення.

Незалежна комісія з моніторингу безпеки препаратів від COVID-19 вже провела перевірку в результаті смерті громадянки Нової Зеландії і визнала, що вона дійсно пов’язана з вакциною.

Відзначимо, що про міокардити після Pfizer було відомо і раніше. Так, "Телеграф" повідомляв, що ВООЗ всерйоз перейнялася можливими побічними ефектами після вакцинації від коронавірусу препаратом від Pfizer/BioNTech. Експерти вивчатимуть взаємозв’язок між випадками міокардиту і щепленням мРНК-вакциною.