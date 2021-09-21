У Чехії громадянам пропонують третю дозу вакцини від коронавірусу, але є нюанси

Третє щеплення можна отримати через вісім місяців після другого

У Чехії громадянам, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу вісім місяців тому, пропонують зробити третє щеплення. Хвиля ревакцинації стартувала у понеділок, 20 вересня.

Про це повідомляє видання Euractiv.

Зазначається, що 8 тисячам громадян Чехії відправили текстове повідомлення про можливість отримати третю дозу вакцини від коронавірусу. До кінця вересня такі повідомлення розішлють 40 тисячам чехів.

Як зазначив міністр охорони здоровʼя Чехії Адам Войтех, третю дозу вакцини зможуть отримати всі громадяни, які отримали друге щеплення принаймні 8 місяців тому.

При цьому для третьої дози використають тільки мРНК-вакцини (Pfizer), навіть якщо до цього громадяни отримали щеплення препаратами AstraZeneca або Johnson & Johnson.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, виробники вакцин від коронавірусу озвучили різні прогнози щодо необхідності третьої дози. Так, у AstraZeneca вважають, що третя доза їх препарату людям не потрібна. У той час як компанія Pfizer заявила, що бустерна доза вакцини може забезпечити надзахист проти поширюваного по всьому світу штаму "Дельта".

Також повідомлялося, що ВООЗ змінила думку щодо третьої дози вакцини від COVID-19 і почала рекомендувати її людям із груп ризику.