Пара українців влаштувала криваві розбірки в Польщі — загинув семирічний хлопчик (фото)

Жінка бігла по сходах в будинку, залишаючи за собою криваві сліди

Вівторок, 5 жовтня, запам’ятається жителям польського містечка Тарнув жахливим подією — від отриманих ножових поранень помер семирічний хлопчик. Цілком можливо, що він був дитиною пари українських громадян.

Про інцидент інформує польське видання Gazeta Krakowska.

Як розповідають очевидці, криваві розборки відбулися в одному із будинків по вулиці Краківській. Сусіди занепокоїлися через гучні крики, які лунали з однієї із квартир на другому поверсі.

Коли небайдужі поляки вирішили перевірити, що відбувається, їм на очі потрапила закривавлена жінка, яка збігала сходами вниз.

"Чоловік із ножем біг за нею", — розповів один із очевидців трагедії.

Відповідні служби оперативно відреагували на сигнал лиха. Незабаром після приїзду на місце злочину поліцейським вдалося схопити 27-річного чоловіка, який намагався втекти через балкон другого поверху.

Поранену жінку разом із тілом семирічного хлопчика правоохоронці знайшли в квартирі. На жаль, дитина від отриманих травм померла ще до приїзду медиків.

Відомо, що обидва постраждалих — і чоловік, і жінка, — мають українське громадянство. Також у них одне прізвище, але в яких родинних стосунках вони знаходяться, не повідомляється.

Наразі вони обоє перебувають у лікарні під наглядом лікарів і поліцейських. Додаткової інформації від слідчих не надходило.

"Я неодноразово бачив цю пані, як вона гуляла з дитиною. Вона, напевно, була інвалідом, бо ходила зі спеціальними ходунками. Те, що відбулося, дуже страшно", — поділився враженнями один із сусідів українців по дому.

Додамо, що в квартирі, де сталася поножовщина, постраждалі в’їхали лише кілька місяців тому.

Містечко Тарнув знаходиться неподалік від Кракова

Раніше "Телеграф" повідомляв, що поліцейські Одеської області затримали жителів одного з сіл Захарівської сільської громади за підозрою у вбивстві односельця. Інцидент стався на очах у інших жителів села.