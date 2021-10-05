Пара українців влаштувала криваві розбірки в Польщі — загинув семирічний хлопчик (фото)
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Жінка бігла по сходах в будинку, залишаючи за собою криваві сліди
Вівторок, 5 жовтня, запам’ятається жителям польського містечка Тарнув жахливим подією — від отриманих ножових поранень помер семирічний хлопчик. Цілком можливо, що він був дитиною пари українських громадян.
Про інцидент інформує польське видання Gazeta Krakowska.
Як розповідають очевидці, криваві розборки відбулися в одному із будинків по вулиці Краківській. Сусіди занепокоїлися через гучні крики, які лунали з однієї із квартир на другому поверсі.
Коли небайдужі поляки вирішили перевірити, що відбувається, їм на очі потрапила закривавлена жінка, яка збігала сходами вниз.
"Чоловік із ножем біг за нею", — розповів один із очевидців трагедії.
Відповідні служби оперативно відреагували на сигнал лиха. Незабаром після приїзду на місце злочину поліцейським вдалося схопити 27-річного чоловіка, який намагався втекти через балкон другого поверху.
Поранену жінку разом із тілом семирічного хлопчика правоохоронці знайшли в квартирі. На жаль, дитина від отриманих травм померла ще до приїзду медиків.
Відомо, що обидва постраждалих — і чоловік, і жінка, — мають українське громадянство. Також у них одне прізвище, але в яких родинних стосунках вони знаходяться, не повідомляється.
Наразі вони обоє перебувають у лікарні під наглядом лікарів і поліцейських. Додаткової інформації від слідчих не надходило.
"Я неодноразово бачив цю пані, як вона гуляла з дитиною. Вона, напевно, була інвалідом, бо ходила зі спеціальними ходунками. Те, що відбулося, дуже страшно", — поділився враженнями один із сусідів українців по дому.
Додамо, що в квартирі, де сталася поножовщина, постраждалі в’їхали лише кілька місяців тому.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що поліцейські Одеської області затримали жителів одного з сіл Захарівської сільської громади за підозрою у вбивстві односельця. Інцидент стався на очах у інших жителів села.
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