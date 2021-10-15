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Італія охоплена протестами через введення обов’язкового Green Pass по коронавірусу (відео)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Страйк в Трієсті.
Страйк в Трієсті.

Страйкують працівники в найбільших містах країни.

В Італії з 15 жовтня для всіх працівників будь-яких сфер обов’язковий Green Pass — документ, що підтверджує вакцинацію, негативний тест або одужання від COVID-19. Таке нововведення викликало масові протести в країні.

Про це повідомляє АNSA.

Найбільші страйки пройшли в Римі, Генуї, Трієсті і Аконі. В останніх трьох містах страйкуючі докери порушили роботу портів. У Трієсті на протест вийшли понад дві тисячі співробітників порту.

Подібний медичний документ з п’ятниці обов’язковий для роботи як в приватному, так і в державному секторі.

Порт Трієста приймає як вантажні судна, так і круїзні лайнери.

У Римі демонстранти пройшли вулицями з вимогою скасувати Грін Пасс.

Протести проти введення нових заходів безпеки по коронавірусу тривають в Італії вже тиждень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні в черговий раз заявили про розширення списку професій з обов’язковою імунізацією від коронавірусу.

Також оновили правила для поїздок між областями для водіїв і пасажирів транспорту — знадобиться ряд документів.

Теги:
#Італія #Протест #Корнавірус
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