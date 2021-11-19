Загальний локдаун та обов’язкова вакцинація: як із коронавірусом борються в Європі

Обов’язкові щеплення від COVID в одній із країн ЄС хочуть запровадити з 1 лютого наступного року.

Австрія, яка вже відправила всіх нещеплених громадян на карантин, зважилася на крайні заходи — запровадити для всіх громадян обов’язкову вакцинацію.

Про це повідомляє Kurier.

При цьому в країні вводять із 22 листопада загальний локдаун. Він триватиме 20 днів, співробітникам рекомендували перейти на віддалену роботу, але школи не закрили. У деяких регіонах, зокрема Верхній Австрії, його термін продовжили до 17 грудня.

Повідомляється, що після 12 грудня локдаун для нещеплених можуть продовжити. Третя вакцинація поки що не є обов’язковою, але вже входить до переліку рекомендацій.

Обов’язковими щеплення від коронавірусу стануть з 1 лютого 2022 року, термін викликаний особливостями впровадження з урахуванням усіх вимог законодавства. Виняток — лише для людей із протипоказаннями.

В Австрії вакциновані приблизно 65% населення. Глава єврорегіону Тіроль Гюнтер Платтер зазначив, що за найближчі три тижні локдауну необхідно вакцинувати якнайбільше людей.

Раніше "Телеграф" писав, що Австрія приймає без обов’язкового карантину туристів з повним курсом вакцинації від коронавірусу або одужалих. Правила можуть змінитися у зв’язку з локдауном.