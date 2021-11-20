Згорілі авто та стрілянина по натовпу: поліція в Нідерландах придушила COVID-протест (фото, відео)

Через зіткнення з поліцією в Роттердамі (Нідерланди) запроваджено режим НП та закрито вокзал.

Протести проти коронавірусних обмежень у п’ятницю в нідерландському місті переросли у масові заворушення. Поліція відкрила вогонь.

Про це повідомляє Euronews.

На вулицях міста увечері зібралися сотні людей. Вони протестували проти запровадження комендантської години тижнем раніше. Окрім обмежень за часом роботи магазинів та ресторанів, заборонили також присутність глядачів на спортивних заходах та візити до друзів у гості (понад 4 особи). Очікується також запровадження паспортів вакцинації та заборона використання фейрверків у Новий рік.

Протести переросли в акти вандалізму та бійки з поліцією. Декілька авто правоохоронців підпалили. У протестувальників були фаєри та каміння, повідомляє поліція.

Силовики відкрили вогонь. Поранені є і серед поліцейських, і серед протестувальників, їхня кількість точно не відома, за початковими даними їх не менше семи. Також постраждав журналіст. Повідомляється, що є смертельне поранення, але поліція поки що не готова підтвердити інформацію. Двоє протестувальників отримали кульові поранення.

Вже проведено десятки арештів, заколотників вираховують за відеокамерами. Повідомляють, що серед активних учасників протестів були футбольні фанати.

Заспокоїти натовп вдалося лише спецназу із застосуванням водометів.

Обмеження запровадили через сплеск захворюваності. Кількість нових випадків коронавірусу в Нідерландах зросла за тиждень практично вдвічі — до більш ніж 20 тисяч останніми днями, проти 12,6 тисячі 10 листопада.

Раніше "Телеграф" писав, що в Італії протестують проти "зеленого паспорта" та обов’язково вакцинації для працівників.