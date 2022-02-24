Зеленський обговорив із Макроном жорсткі санкції ЄС проти Росії: подробиці

Україна вимагає дієвих кроків щодо зупинення агресії Росії

Європейський Союз готується ввести пакет жорстких санкцій проти Російської Федерації, що почала війну проти України.

Про це у четвер, 24 лютого, увечері повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму акаунті у Твіттері.

"Пакет додаткових жорстких санкцій щодо РФ від ЄС уже на підході", — написав він.

Також президент України поінформував, що обговорив усі деталі із президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Вимагаємо відключення Росії від SWIFT, запровадження безпольотної зони над Україною та інших дієвих кроків із зупинки агресора", — додав Зеленський.

Раніше в четвер глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз має намір запровадити проти Росії найжорсткіший пакет санкцій в історії спільноти.

Як повідомлялося, рано вранці 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок "військової спецоперації" проти України.

Незабаром після цього у різних містах України сталися вибухи. Україна вже втратила кілька військовослужбовців та мирних жителів.