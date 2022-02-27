"Кінець для Путіна": Німеччина більше не купуватиме газ у Росії

Від російського газу Берлін відмовиться одразу після розширення сховищ

Німеччина після повномасштабного російського вторгнення в Україну відмовилася від російського газу. Берлін планує перейти на постачання блакитного палива зі США.

Про це у неділю, 27 лютого, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у власному Telegram-каналі.

Зазначається, що під час виступу у Бундестазі канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія зробила ціни на газ захмарними і почала загрожувати безпеці всього континенту. Саме через це її не можна вважати нормальним партнером. Шольц закликав якнайшвидше розширити LNG термінали (термінал з отримання та регазифікації зрідженого газу).

"Важливо. Це не означає, що сьогодні німці самі закривають труби, обрізають постачання і так далі. Ні. Це означає, що німці прозріли. І що росіяни більше не є партнерами. Як тільки LNG-термінали будуть розширені, нових контрактів не буде", — пояснив Геращенко.

Радник голови МВС додав, що такий крок Німеччини стане кінцем для президента РФ Володимира Путіна. І резюмував, що паралельно Брюссель працює над питанням постачання зброї та палива українській армії.

Раніше повідомлялося, що Німеччина таки вирішила передати зброю Україні — мова про 500 ракет до установок "Стінгер", а також тисячу одиниць протитанкової зброї.

Оперативна інформація про все, що відбувається в Україні на 4-й день війни з Росією у матеріалі "Телеграфу": "Путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну (оновлюється)".