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Повна єдність з Україною: Франція закрила авіапростір для Росії

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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"Російський літак, йди на х*й" Новина оновлена 27 лютого 2022, 15:35
"Російський літак, йди на х*й"

Франція закрила небо для російських літаків з 27 лютого

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка європейських країн ухвалила рішення про закриття повітряного простору для російських літаків. До них у неділю, 27 лютого, також приєдналася Франція.

Як повідомив міністр транспорту Франції Жан-Батист Джебаррі, небо стане закритим для Росії з вечора неділі, 27 лютого.

"З сьогоднішнього вечора (27 лютого — ред.) Франція закриває свій повітряний простір для всіх російських літаків і авіакомпаній. На російське вторгнення в Україну Європа відповідає повною єдністю", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про плани Європи повністю закрити небо для росіян. У списку країн, що вже це зробили: Німеччина, Болгарія, Фінляндія, Швеція, Великобританія, Латвія, Естонія, Чехія, Словенія, Бельгія, Литва, Нідерланди, Польща, Румунія, Італія, Ірландія, Австрія. Загалом їх 19.

Також "Телеграф" повідомляв, що Німеччина відмовилася купувати у Росії газ та переглянула рішення щодо зброї для України, повідомивши, що передасть 500 ракет до установок "Стінгер", а також тисячу одиниць протитанкової зброї.

Теги:
#Україна #Франція #Росія #Війна #Авіасполучення #Закриття
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