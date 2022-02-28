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Німеччина прийме всіх біженців, які тікають з України через війну з Росією

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Центральний залізничний вокзал Києва Новина оновлена 28 лютого 2022, 17:17
Центральний залізничний вокзал Києва

Сотні тисяч українців тікають від війни на Захід.

На п’ятий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада Німеччини вирішила взяти на свої плечі проблему біженців, які штурмують кордони європейських країн.

З відповідною заявою 28 лютого виступила глава міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає korrespondent.

Глава відомства зазначила, що всіх біженців з України, які потраплять на територію Європейського Союзу, може прийняти Німеччина.

"Німеччина готова прийняти всіх біженців з України, які прибудуть до ЄС", — заявила Бербок.

Нагадаємо, 28 лютого в Білорусі відбуваються перші за час війни переговори України з Росією. Перший раунд цієї зустрічі вже завершився, однак жодних деталей сторони поки що не розкривали.

Раніше повідомлялося, що українські захисники острова Зміїний залишилися живими. Крім того, Служба безпеки України виявила переписку загарбника з матір’ю, на якій російський солдат зізнався у стрільбі по мирним жителям. Також у понеділок українська армія захопила новітню зброю росіян.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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