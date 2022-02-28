Британія завдає нового удару по Росії та планує заарештовувати майно олігархів Путіна

Великобританія вдарила санкціями по РФ.

У понеділок, 28 лютого, Велика Британія запровадила санкції одразу проти трьох російських банків — "Открытие", "Совкомбанк" и "Внешэкономбанк".

Про це повідомляє Klymenko Time.

Крім того, британський мінтранс проінструктував британські порти не надавати доступу російським судам. Також повідомляється, влада Великої Британії прийняла рішення заарештовувати нерухомість та яхти російських олігархів.

Раніше повідомлялося, що Швейцарія, яка є нейтральною державою, запровадить проти РФ такі самі санкції, як і Євросоюз.

Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство країни у Євросоюзі. Це сталося на тлі переговорів української делегації із росіянами у Білорусі. Проте день насамперед запам'ятається страшним обстрілом житлових кварталів Харкова російськими "Градами". Також у понеділок стало відомо, що українські воїни, які героїчно захищали острів Зміїний у Чорному морі, вижили та перебувають у полоні в окупантів. Додамо, що до рук українських захисників потрапив зенітно-ракетний комплекс "Панцир" загарбників.