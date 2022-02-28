Рус

Суд у Гаазі з власної ініціативи розпочне розслідування злочинів Росії в Україні

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
476
Карім Хан Новина оновлена 28 лютого 2022, 23:23
Карім Хан

У Гаазі відповіли на пропозицію України розпочати розслідування військових злочинів

Міжнародний кримінальний суд (МКС) вирішив з власної ініціативи запустити розслідування злочинів, скоєних в Україні після початку вторгнення Росії.

Про це йдеться у заяві головного прокурора МКС Каріма Хана.

"Сьогодні хочу оголосити, що я прийняв рішення якнайшвидше приступити до розслідування ситуації в Україні", — повідомив він.

Прокурор нагадав, що оскільки Україна не є учасницею Римського статуту МКС, то не може самостійно надіслати позов до його управління. Проте він нагадав, що наша країна вже користувалась правом визнати юрисдикцію Суду щодо злочинів скоєних на її територіях у 2013-2014 роках і скористалася ним знову.

"Я вже доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів. Наступним кроком є продовження процесу запиту та отримання дозволу Палати попереднього провадження Суду на початок розслідування", — повідомив Хан і додав, що якщо країна-учасник МКС направить до нього відповідне звернення, то розслідування почнеться негайно.

Як повідомлялося раніше, вдень 28 лютого окупаційні війська завдали ракетних ударів по житлових районах Харкова.

За даними міського голови Ігоря Терехова через це загинули 9 мирних жителів та ще 37 отримали поранення.

Теги:
#Україна #Росія #МУС
МіГ-29
Україна
Польща передасть Україні винищувачі: деталі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
МіГ-29
Польща передасть Україні винищувачі: деталі
Дата публікації
Категорія
Україну хочуть бачити серед країн-учасниць Євросоюзу.
Вже майже третина країн ЄС висловилися за вступ України в Євросоюз: деталі
Дата публікації
Категорія
Карім Хан
Суд у Гаазі з власної ініціативи розпочне розслідування злочинів Росії в Україні
Дата публікації
Категорія
"Як у 1945-му": посол України з трибуни ООН запропонував Путіну "традиційний" варіант самовбивства (відео)
"Як у 1945-му": посол України з трибуни ООН запропонував Путіну "традиційний" варіант самовбивства (відео)
Дата публікації
Категорія
Війна Росії проти України триває вже шостий день
Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч (оновлюється)