Суд у Гаазі з власної ініціативи розпочне розслідування злочинів Росії в Україні

У Гаазі відповіли на пропозицію України розпочати розслідування військових злочинів

Міжнародний кримінальний суд (МКС) вирішив з власної ініціативи запустити розслідування злочинів, скоєних в Україні після початку вторгнення Росії.

Про це йдеться у заяві головного прокурора МКС Каріма Хана.

"Сьогодні хочу оголосити, що я прийняв рішення якнайшвидше приступити до розслідування ситуації в Україні", — повідомив він.

Прокурор нагадав, що оскільки Україна не є учасницею Римського статуту МКС, то не може самостійно надіслати позов до його управління. Проте він нагадав, що наша країна вже користувалась правом визнати юрисдикцію Суду щодо злочинів скоєних на її територіях у 2013-2014 роках і скористалася ним знову.

"Я вже доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів. Наступним кроком є продовження процесу запиту та отримання дозволу Палати попереднього провадження Суду на початок розслідування", — повідомив Хан і додав, що якщо країна-учасник МКС направить до нього відповідне звернення, то розслідування почнеться негайно.

Як повідомлялося раніше, вдень 28 лютого окупаційні війська завдали ракетних ударів по житлових районах Харкова.

За даними міського голови Ігоря Терехова через це загинули 9 мирних жителів та ще 37 отримали поранення.