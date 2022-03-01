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"Справжні брати!": у Польщі пішли на безпрецедентну допомогу українцям

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Польща Новина оновлена 01 березня 2022, 17:28
Польща

У сусідній країні допомагають українцям.

У вівторок, 1 березня, на шостий день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Польща вдалася до чергових заходів для допомоги українцям.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook працівник інформагентства АрміяInform Сергій Місюра.

Повідомляється, що у Польщі запровадили безплатний проїзд у комунальному транспорті для усіх українців (за паспортом). Крім того, польські магазини відправлятимуть 10% від продажу на потреби української армії, яка героїчно стримує російських окупантів вже протягом шести днів.

"Тим часом, братська Польща робить ще один крок в допомозі Україні. Тепер 10% від продаж в магазинах будуть передані на війну з Росією, а комунальний транспорт з українським паспортом взагалі безкоштовний! Дякуємо, Польщо!" — Написав Місюра.

Нагадаємо, 1 березня російські окупанти завдали варварського ракетного удару по центру Харкова, внаслідок чого загинули щонайменше 10 цивільних. Президент України Володимир Зеленський назвав це відвертим, нічим не прикритим терором із боку агресора.

Теги:
#Україна #Польща #Росія #Війна з Росією
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