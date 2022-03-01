"Справжні брати!": у Польщі пішли на безпрецедентну допомогу українцям

У сусідній країні допомагають українцям.

У вівторок, 1 березня, на шостий день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Польща вдалася до чергових заходів для допомоги українцям.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook працівник інформагентства АрміяInform Сергій Місюра.

Повідомляється, що у Польщі запровадили безплатний проїзд у комунальному транспорті для усіх українців (за паспортом). Крім того, польські магазини відправлятимуть 10% від продажу на потреби української армії, яка героїчно стримує російських окупантів вже протягом шести днів.

"Тим часом, братська Польща робить ще один крок в допомозі Україні. Тепер 10% від продаж в магазинах будуть передані на війну з Росією, а комунальний транспорт з українським паспортом взагалі безкоштовний! Дякуємо, Польщо!" — Написав Місюра.

Нагадаємо, 1 березня російські окупанти завдали варварського ракетного удару по центру Харкова, внаслідок чого загинули щонайменше 10 цивільних. Президент України Володимир Зеленський назвав це відвертим, нічим не прикритим терором із боку агресора.