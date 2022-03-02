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ЄС запровадив безпрецедентні санкції щодо росії

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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ЄС підтримує Україну Новина оновлена 02 березня 2022, 15:58
ЄС підтримує Україну

Європейський Союз фінансово послаблює агресора.

У середу, 2 березня, на сьомий день повномасштабного російського вторгнення в Україну Європейський Союз (ЄС) заборонив обіг своєї валюти у Росії.

Про це повідомляє сайт Ради ЄС.

Євросоюз заборонив обіг євро у Росії. Повідомляється, що заборонені будь-які постачання банкнот до Росії. Наступним кроком проти російської агресії може стати заборона обігу долара у Росії.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії на територію України цивілізовані країни світу пішли на потужніші санкції, щоб зупинити кривавого диктатора володимира путіна, зокрема Євросоюз 2 березня відключив великі банки Росії від SWIFT. Нагадаємо, що після початку війни в Україні Євросоюз також наклав персональні санкції на путіна та міністра закордонних справ російської федерації Сергія Лаврова. Їхні іноземні активи були заморожені. Очікується, що 2 березня українська та російська делегації проведуть другий раунд переговорів про припинення вогню. В Україні заявили, що не прийматимуть жодних ультиматумів Росії.

Раніше повідомлялося, що у Москві на мітингу проти війни затримали дітей.

Теги:
#Україна #Росія #Євросоюз #Війна з Росією
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