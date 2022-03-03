Можуть замінити Зеленським: Паризький музей воскових фігур позбавляється путіна

Фігуру відправили на зберігання.

У Парижі музей воскових фігур Гревен вилучили воскову фігуру путіна через війну в Україні.

Про це повідомляє видання CBS.

За словами генерального директора Ів Деломмо, що "персонал не хоче проходити повз нього (путіна) щодня".

У музеї представлено кілька світових лідерів, але Деломмо сказав, що в музеї ніколи не виставляють фігури "диктаторів, подібних до Гітлера".

За словами Деломмо, музей Гревен вперше так швидко видалив особу через поточні історичні події.

Фігура путіна стояла між фігурами президента США Джо Байдена та президента Китаю Сі Цзіньпіна. Відповідаючи на запитання, хто може замінити главу Кремля на виставці, Деломмо відповів, що це може бути Президент України Володимир Зеленський.

Зазначимо, 3 березня стало відомо, що в одному з регіонів України було ліквідовано Андрія Суховецького, россійського десантника та генерал-майора.