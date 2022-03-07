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Ворота російського посольства протаранили вантажівкою: відео потрапило до мережі

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Ірландець без запрошення заїхав до посольства росії Новина оновлена 07 березня 2022, 18:50
Ірландець без запрошення заїхав до посольства росії

Росіянам ніде не раді.

Днями на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну чоловік в Ірландії протаранив ворота російського посольства в знак протесту проти російської агресії.

Відповідне відео є на telegram-каналі Олега Шарпа.

Невідомий чоловік, який ніяк не пов’язаний з Україною, під схвальні вигуки натовпу протаранив ворота російського посольства у Дубліні. Таким чином, чоловік, який проживає в столиці Ірландії, висловив свій протест проти росії, яка цинічно напала на Україну 24 лютого.

"Я зробив свою роботу, хлопці!", — сказав водій вантажівки, коли його впіймала поліція.

Цікаво, що оточуючі проводжали чоловіка криками: "Браво!".

Додамо, що в ніч на 7 березня поблизу Парижа невідомі кинули в будинок "Русского дома" пляшку із запалювальною сумішшю. Відео з інцидентом доступне на сторінці Twitter NewsComWorld.

Раніше повідомлялося, що в Кабінеті міністрів України ухвалили рішення щодо податків під час війни. 7 березня загарбники цинічно обстріляли хлібзавод, дані щодо жертв уточнюються.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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