Ворота російського посольства протаранили вантажівкою: відео потрапило до мережі
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Росіянам ніде не раді.
Днями на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну чоловік в Ірландії протаранив ворота російського посольства в знак протесту проти російської агресії.
Відповідне відео є на telegram-каналі Олега Шарпа.
Невідомий чоловік, який ніяк не пов’язаний з Україною, під схвальні вигуки натовпу протаранив ворота російського посольства у Дубліні. Таким чином, чоловік, який проживає в столиці Ірландії, висловив свій протест проти росії, яка цинічно напала на Україну 24 лютого.
"Я зробив свою роботу, хлопці!", — сказав водій вантажівки, коли його впіймала поліція.
Цікаво, що оточуючі проводжали чоловіка криками: "Браво!".
Додамо, що в ніч на 7 березня поблизу Парижа невідомі кинули в будинок "Русского дома" пляшку із запалювальною сумішшю. Відео з інцидентом доступне на сторінці Twitter NewsComWorld.
Раніше повідомлялося, що в Кабінеті міністрів України ухвалили рішення щодо податків під час війни. 7 березня загарбники цинічно обстріляли хлібзавод, дані щодо жертв уточнюються.
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