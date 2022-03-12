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Азербайджан зробив неприємну для росії заяву щодо газу

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Азербайджан своїх не кидає Новина оновлена 12 березня 2022, 15:27
Азербайджан своїх не кидає

У Міністерстві енергетики країни заспокоїли щодо альтернативи російському газу

Міненерго Азербайджану заявило, що країна має достатньо запасів газу для постачань до Європи, і при необхідності може збільшити постачання газу для сусідніх країн. Нагадаємо, що Німеччина, відмовившись від російського газу, вже починає закупівлю в інших країнах.

"Виявляється, без російського газу світ не зупиниться", — пише канал ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів переговори з азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим на тлі повномасштабного вторгнення російських військ до нашої країни. Усі заправки азербайджанської державної нафтопереробної компанії SOCAR надаватимуть безкоштовне паливо для автомобілів "швидкої допомоги" та рятувальних служб.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент США Джозеф Байден виступає за те, щоб припинити нормальні торгові відносини з рф. Передбачається, що США разом із G7 та Європейським Союзом закликатимуть до скасування статусу найбільшого сприяння для росії. А у МВФ вже зробили прогноз і заявили, що росії загрожує глибока економічна рецесія, а також дефолт із зовнішнього боргу.

Теги:
#Європа #Газ #Азербайджан
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