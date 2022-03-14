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Особняк путінського олігарха в Лондоні захопили противники війни (фото, відео)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Нерухомість Олега Дерипаски Новина оновлена 14 березня 2022, 15:42
Нерухомість Олега Дерипаски

Протестувальники розгорнули український прапор та плакат із написом "Ця власність звільнена"

Протестувальники проти війни в Україні зайняли пов’язаний із підсанкційним російським олігархом Олегом Дерипаскою будинок вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів в елітному районі Лондона Belgravia.

Про це повідомляє Daily Mail.

Чому росії не виграти війну проти України?

Активісти заявили, що тепер ця власність використовуватиметься для розміщення українських біженців, і вони залишаться там доти, доки володимир путін не припинить своє вторгнення в Україну. Протестувальники повісили на будівлю українські прапори та плакат із написами "Ця власність звільнена" та "путін, йди на х*й".

"Ми плануємо залишитися, поки Путін не зупинить війну. Путін несе відповідальність за те, що люди втрачають свої будинки та землі. Санкцій недостатньо. Уряд зволікає з діями — вони грають в ігри", — заявив один з активістів.

Нагадаємо, що особняк належить сім’ї нафтового магната Олега Дерипаски, який раніше дуже ємно висловився проти блокування Facebook в рф. Нерухомість досі належить сім’ї мільярдера і не було конфісковано урядом Великої Британії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що багато хто з російських бізнесменів зіткнулися з різними санкціями у свій бік. Наприклад, в Ігоря Сечіна була конфіскована величезна та дорога яхта.

Також ми писали про обмеження, які Британія ввела проти Ігоря Шувалова та Алішера Усманова, які вважаються наближеними до путіна людьми.

Раніше уряд Британії ввів болючі санкції проти путіна та лаврова.

Теги:
#Велика Британія #Лондон #Війна #Олег Дерипаска
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