На екстреній сесії ПАРЄ Шмигаль виступив із вимогою щодо росії

Шмигаль черговий раз закликав закрити небо над Україною.

Українська влада закликала ПАРЄ негайно виключити росію зі свого складу через її військову агресію щодо України.

З такою вимогою звернувся прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на позачерговій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

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За його словами, у європейській спільноті немає місця тим державам, які підтримують агресію.

"Всі ми знаємо, що покарання за геноцид та тероризм уникнути неможливо. І ми повинні бути ще жорсткішими у нашій відповіді. Ми вимагаємо ухвалити рішення про негайне виключення Росії з Ради Європи! Тим, хто безумовно підтримує неспровоковану та нічим не виправдану агресію, немає місця в єдиній європейській родині, де людське життя є найвищою цінністю", — заявив Шмигаль у звернення до 46 представників держав Європи.

Крім того, Шмигаль черговий раз закликав європейських політиків закрити небо над Україною та зупинити російську агресію.

"Необхідно зупинити агресію. Поки не сталось ядерної катастрофи. Поки вся Європа не опинилась у вогні. Тому вимагаємо: закрийте небо над Україною! Закрийте небо, заради життя людей, які перебувають на території України, закрийте небо заради європейської йсвітової безпеки", — заявив український прем'єр.

Звернення Шмигаля не залишилося без уваги президента ПАРЄ Тіні Кокса, який зазначив, що Асамблея та все міжнародне товариство солідарне з Україною. Кокс зазначив, що процедура виключення держави-члена Ради Європи з лав організації була запушена вперше за 73 роки її існування.

Раніше "Телеграф" повідомляв, росію вигнали з Кабміну Ради Європи за вторгнення в Україну.