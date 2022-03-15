ЄС запровадив новий потужний пакет санкцій проти росії: всі деталі

Це вже четвертий пакет санкцій у зв’язку з військовою агресією росії проти України

У вівторок, 15 березня, Рада Європейського Союзу ввела обмежувальні заходи щодо 15 фізичних і 9 юридичних осіб у зв’язку з військовою агресією рф проти України.

Про це йдеться на вебсайті Ради ЄС.

Надійне джерело новин про війну

До підстанційного списку увійшли олігархи Роман Абрамович та Герман Хан, а також інші бізнесмени, які працюють у ключових секторах російської економіки та чиновники. До списку також входять лобісти та пропагандисти, такі як Костянтин Ернст (генеральний директор "Першого каналу" в росії), які просувають кремлівський наратив щодо ситуації в Україні.

Під санкції потрапили компанії авіаційного, військового призначення, суднобудування та машинобудування.

Інші обмежувальні заходи:

Заборона торгівлі залізом та сталлю.

Заборона поставок у росії автомобілів, дорожче 50 тисяч євро, а також інших предметів розкоші.

Заборона на присвоєння рейтингів росії та російським компаніям.

Загалом обмежувальні заходи ЄС зараз поширюються на 877 фізичних та 62 юридичних осіб. Ці особи підлягають заморожуванню активів, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Фізичним особам додатково накладається заборона на поїздки, що забороняє їм в’їзд чи транзит через територію ЄС.

Нагадаємо, що Америка, Японія та Велика Британія оголосили про запровадження нових жорстких санкцій проти російської федерації.

Раніше експерт у питаннях економіки висловив думку, що верхівка влади в росії не відчуває чинних санкцій, і тільки повне ембарго на нафту здатне змусити їх одуматись.

Тим часом влада рф заявила про введення санкцій проти президента США Джо Байдена та інших американських чиновників. У мережі це сприйняли зі сміхом.