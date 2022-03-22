Готуються до війни? У Польщі російські дипломати почали палити документи

Польща днями заявила, що посилить армію через війну в Україні.

У вівторок, 22 березня, над приміщенням посольства російської федерації у Польщі зафіксували хмару диму. Місцеві ЗМІ про пожежу у приміщенні не повідомляють, а користувачі мережі припускають, що російські дипломати можуть палити документи.

Фотографію з місця події опублікував користувач Facebook Ярослав Лебедєв.

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Дим над посольством Росії у Польщі зафіксували 22 березня

Користувачі мережі припустили, що російські дипломати всередині посольства можуть палити документи — наприклад, компромат. При цьому такий сценарій дуже стурбував громадян, адже у російському посольстві в Києві за кілька днів до початку війни дипломати також палили документацію. У людей через це виникла думка, що Росія може готуватися до наступу ще й на Польщу, а це, на думку користувачів мережі, може означати Третю світову війну.

Якась частина жартувала, що російські дипломати обрали нового Папу, однак чорний дим при цьому говорить про зворотне.

Додамо, що судячи з розміру хмари диму, у вогонь потрапила не одна коробка документів. Звісно, про зміст спалених паперів нікому, крім працівників консульства, невідомо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія зробила ще ряд кроків до війни з НАТО.