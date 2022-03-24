Євросоюз подвоїв суму військової допомоги для України: подробиці

При цьому ЄС закликає Росію припинити війну та вивести свої війська з України.

Європейський Союз вирішив збільшити розмір військової допомоги для України на додаткові 500 мільйонів євро. Таким чином наша країна отримає вдвічі більше, аніж передбачалося, тобто 1 мільярд євро.

Відповідну заяву було опубліковано на сайті ЄС.

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"Ми продовжимо підтримувати Україну у боротьбі проти агресії Росії та невимовних страждань, які вона завдає українському населенню. Додаткові 500 мільйонів євро… — ще один знак підтримки з боку ЄС українських збройних сил для захисту своєї території та населення", — заявив віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

На ці кошти Україна зможе придбати обладнання і матеріали, засоби індивідуального захисту, аптечки та паливо, а також військове обладнання та платформи, призначені для доставляння летального озброєння в оборонних цілях. Тривалість дії цього пакету розраховано на 12 місяців.

При цьому Євросоюз вимагає від Росії припинити війну й негайно вивести усі війська, визнати територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Брюсселі офіційно розпочали процес розгляду заявки української держави на членство в Європейському союзі та займаються посиленням зв'язків з Україною, згідно з рамками угоди щодо асоціації. Крім того, Україна отримає 70 військових літаків від Євросоюзу, а Польща готова надати нашій країні свої аеродроми.