Рус

У Литві красиво провчили рашиста, який замовив футболку з літерою "Z"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Футболка литовської компанії Новина оновлена 24 березня 2022, 19:16
Футболка литовської компанії

Фірма передала ім’я замовника поліції.

На тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну литовська компанія Marskineliai прийняла замовлення на виробництво футболки з рашистською символікою, проте на виході замовник отримав зовсім інше.

Про це розповіли в компанії на її офіційній сторінці у Facebook.

Литовська компанія з виробництва сувенірної продукції Marskineliai отримала замовлення на виготовлення футболки з принтом літери Z, що є символом війни росії проти українців. Фірма прийняла замовлення, проте зробила та відправила замовнику зовсім іншу футболку з написом: "Руський військовий корабель іди на**й". Окрім того, компанія передала ім’я замовника відповідальним службам.

"Футболка… Отримали це замовлення із символікою Z. Це суперечить нашим заявленим цінностям, бо ми підтримуємо Україну, і такі футболки виробляти не будемо! Сьогодні замовнику надішлють зовсім іншу футболку. Бажаємо йому вдалого запливу! І хто сказав, що з футболкою не можна воювати. Ім’я та прізвище клієнта передали відповідальним службам Литовської Республіки. Слава Україні!", — повідомили в компанії.

У Литві замовник замовив футболку із символом Z, але отримає зовсім іншу
У Литві замовник замовив футболку із символом Z, але отримає зовсім іншу

Раніше повідомлялося, що російський спортсмен, який наліпив на змаганнях букву Z, прийшов на "шабаш" путіна з чужою медаллю.

Нагадаємо, у Литві хочуть заборонити використання символу Z.

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#Росія #Литва #Війна з Росією
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