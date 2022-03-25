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До Байдена прилетів таємний перемовник Зеленського та путіна

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Джо Байден Новина оновлена 25 березня 2022, 21:52
Джо Байден

Російський олігарх зацікавлений у мирі в Україні.

У п’ятницю, 25 березня, на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що російський олігарх Роман Абрамович прибув до Польщі для зустрічі з президентом США Джо Байденом, який знову відверто розповів, хто такий путін.

Про це повідомляють польські ЗМІ, передає журналіст Якуб Крупа у Twitter.

За інформацією джерела російський олігарх приїхав до Польщі на спеціальному поїзді, а його поїздка співпала якраз із приїздом Байдена до країни.

Зазначимо, що Абрамовича називають негласним переговорником між Києвом та Москвою. Ймовірно, олігарх хоче особисто поспілкуватися із президентом США для врегулювання воєнного конфлікту в Україні.

Абрамович після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну вирішив стати комунікатором між Києвом та Москвою. Це нещодавно підтвердили навіть у кремлі. За інформацією FT, кривавий диктатор володимир путін особисто дав добро олігарху на цю роль.

"Справді, він (Абрамович) у початковій стадії брав участь (в організації російсько-українських переговорів)", — заявив прессекретар президента рф Дмитро Пєсков.

Примітно, що Абрамович уникнув санкцій із боку США. У Wall Street Journal вважають, що цьому сприяв президент України Володимир Зеленський, який попросив Байдена відстрочити санкції проти олігарха через посередницькі функції росіянина. Західні ЗМІ вважають, що роль Абрамовича в переговорному процесі невелика, проте відзначають часті перельоти олігарха між росією, Туреччиною та Ізраїлем, що говорить про те, що мільярдер таки щось робить, щоб зупинити кровопролиття. І Туреччина, і Ізраїль можуть стати майданчиками для мирних переговорів між рф та Україною.

Нагадаємо, Абрамович потрапив до санкційного списку Євросоюзу. Днями яхта олігарха з пригодами пришвартувалася в турецькому Бодрумі.

Теги:
#Україна #США #Росія #Роман Абрамович
Джо Байден
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До Байдена прилетів таємний перемовник Зеленського та путіна
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