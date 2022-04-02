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Перша країна в ЄС повністю відмовилася від російського газу

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Перша країна в ЄС повністю відмовилася від російського газу Новина оновлена 02 квітня 2022, 19:01

Литва більше не імпортує природний газ із росії

Литва першою із країн Європейського Союзу повністю відмовилася від російського газу.

Про це заявило Міністерство енергетики Литви, повідомляє LRT.

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"Ми — перша країна Європейського союзу серед країн-клієнтів "Газпрому", яка досягла незалежності від постачання російського газу", — заявив міністр енергетики Дайнюс Крейвіс.

Зазначається, що за цих умов вимога росії платити за газ у рублях втрачає сенс, оскільки Литва більше не замовляє російський газ і не планує за нього платити. У відповідь російська газопостачальна компанія "Газпром" повідомила, що більше не має наміру імпортувати газ із росії через литовсько-білоруське з'єднання.

Газ транзитом через Литву продовжує транспортуватися для потреб Кенігсберга, але в іншому технічному режимі, ніж зазвичай, забезпечуючи лише передачу необхідної для транзиту кількості газу.

Нагадаємо, що у Німеччині вже заявили: всі документи про постачання російського газу передбачають оплату у валюті — доларах чи євро. Таким чином росії натякнули, що хитрий план путіна вберегти свою країну від краху не вдався.

Цікавою є у цьому випадку позиція США — у Вашингтоні кажуть, що практично закінчили переговори з Євросоюзом щодо оформлення постачання газу (і не лише), аби зняти колег із "російської газової голки". Таким чином газова промисловість рф може отримати ще один потужний удар.

Теги:
#Газпром #Євросоюз #Литва #Російський газ
Перша країна в ЄС повністю відмовилася від російського газу
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Перша країна в ЄС повністю відмовилася від російського газу
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