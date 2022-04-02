Перша країна в ЄС повністю відмовилася від російського газу

Литва більше не імпортує природний газ із росії

Литва першою із країн Європейського Союзу повністю відмовилася від російського газу.

Про це заявило Міністерство енергетики Литви, повідомляє LRT.

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"Ми — перша країна Європейського союзу серед країн-клієнтів "Газпрому", яка досягла незалежності від постачання російського газу", — заявив міністр енергетики Дайнюс Крейвіс.

Зазначається, що за цих умов вимога росії платити за газ у рублях втрачає сенс, оскільки Литва більше не замовляє російський газ і не планує за нього платити. У відповідь російська газопостачальна компанія "Газпром" повідомила, що більше не має наміру імпортувати газ із росії через литовсько-білоруське з'єднання.

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Газ транзитом через Литву продовжує транспортуватися для потреб Кенігсберга, але в іншому технічному режимі, ніж зазвичай, забезпечуючи лише передачу необхідної для транзиту кількості газу.

Нагадаємо, що у Німеччині вже заявили: всі документи про постачання російського газу передбачають оплату у валюті — доларах чи євро. Таким чином росії натякнули, що хитрий план путіна вберегти свою країну від краху не вдався.

Цікавою є у цьому випадку позиція США — у Вашингтоні кажуть, що практично закінчили переговори з Євросоюзом щодо оформлення постачання газу (і не лише), аби зняти колег із "російської газової голки". Таким чином газова промисловість рф може отримати ще один потужний удар.