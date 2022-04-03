Генсек НАТО через трагедію у Бучі виступив із закликом

Столтенберг назвав дії російських окупантів "жорсткістю"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг призвав Міжнародний кримінальний суд розслідувати загибель мирних українців у Бучі.

Про це повідомляє CNN.

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Столтенберг назвав дії російських військовослужбовців "жорстокістю".

"Такої жорстокості по відношенню до цивільного населення ми не бачили в Європі десятиліттями. І це жахливо і абсолютно неприйнятно, що мирні жителі стають мішенню і гинуть. І це лише наголошує на важливості того, що ця війна має закінчитися", — заявив Генсек НАТО.

Нагадаємо, що в МКС у Гаазі розпочав розслідування військових злочинів росіян в Україні ще 3 березня 2022 року, а вже 7 березня у Міжнародному кримінальному суді відбулося перше слухання у справі про війну, яку розпочала росія.

Раніше повідомлялося, що після того, як російські окупанти покинули Київську область, у Бучі на деяких вулицях міста було виявлено вбитих мирних жителів, яким перед смертю зв’язали руки і ноги, а потім кинули просто посеред дороги.

У Великій Британії заявили, що приголомшені звірствами російських окупантів у Бучі і зроблять все, щоб притягнути винних до відповідальності. Також "різанину в Бучі" засудив ряд інших країн, зокрема Ізраїль, Чехія, Німеччина.